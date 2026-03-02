Ｊ２藤枝の監督に就任したサッカー元日本代表・槙野智章氏が２日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に登場。現在、単身赴任生活を送っており、自宅を初公開した。槙野監督は「ＤａｙＤａｙ．」レギュラーだったが、監督就任を機に卒業。かつて一緒に「ＤａｙＤａｙ．」に出演していた仲間達が藤枝を訪問し、槙野監督を激励した。槙野監督は、地元の商店街を自らまわり、ポスターを貼ってもらえるようにお願い行脚することも。