アメリカのトランプ大統領は1日、新たなビデオ声明を自身のSNSに投稿し、イランへの軍事作戦について「文明そのものに対して戦争を起こしたテロリストたちに、最も痛烈な打撃を与える」としてイランへの攻撃を「目標がすべて達成されるまで継続する」と宣言しました。トランプ大統領は6分ほどの長さのビデオ声明の冒頭で、イランへの軍事作戦で「9隻の艦船と海軍施設を数分で撃破した」と述べ、「アメリカは世界史上最強の軍隊だ」