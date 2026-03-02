シンガー・ソングライターの山本彩（32）が1日、沖縄県うるま市のANAクラウンプラザリゾート沖縄うるまヒルズで開催されたイベント「まんまうるまブランドサミットin URUMA」に登場。前日にファンである阪神タイガースの2軍キャンプ地や世界遺産「勝連城跡」、現代版組踊「肝高の阿麻和利」の稽古場などを巡り、うるま市のありのままの魅力に感動する「まんまうるま」を体験した。うるま市はこの日、うるま市公式ファンクラブ「う