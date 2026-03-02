イー・ギャランティは全般相場下落のなかにあって逆行高している。２月２７日の取引終了後に、自社株２６４万３４３３株（消却前発行済み株数の５．５１％）を３月２５日付で消却すると発表しており、好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は４５３３万５０６７株となる。 出所：MINKABU PRESS