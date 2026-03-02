ＳＷＣＣが全般相場下落のなか逆行高し昨年来高値を更新している。２月２７日の取引終了後に、３１年３月期に営業利益４００億円以上（２６年３月期予想２６０億円）、年間配当３８０円以上（同２００円）を目指す中期経営計画を発表しており、これを好感した買いが流入している。資本効率と成長性の両立を重視し、成長事業である電力インフラ、通信（海外）、半導体の伸びを通じて全体の収益性の向上を図る。また、創立１００周