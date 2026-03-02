リファインバースグループが堅調。高寄り後は値を消す場面があったものの、戻り売りをこなしてプラス圏で推移している。前週末２７日の取引終了後、子会社のリファインバースがポリオレフィンリサイクル事業を新たに始めたと発表した。２８年６月期に同事業で売上高１０億円を目指すとしており、株価のサポート要因となったようだ。新事業では梱包資材などに多く使われるポリエチレンやポリプロピレンと