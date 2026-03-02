瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がっています。昼過ぎも曇りで、夕方からは雨の降るところが多くなる見込みです。日中の最高気温は岡山で15度、津山で16度、高松で13度でしょう。3月1日よりも気温がやや低くなります。 3日は低気圧や湿った空気の影響で、断続的に雨が降る見通しです。風がやや強く吹くでしょう。朝の最低気温は岡山で8度、津山で7度、高松で9度の予想です。日中の最高気温は岡山で14度、津山と