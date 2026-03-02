ライカカメラ社は3月2日（月）、ライカ初のスマートフォン「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」の発売を発表した。同日にXiaomiが発表した「Xiaomi 17 Ultra」をベースに、ライカファンを意識した機能やデザインが加えられている。 発売は3月5日（木）。直販価格は24万9,800円。ライカカメラ社が発売元となり、ライカの公式ECサイトや各ライカストアでも取り扱う。 ベースモデルの「Xiaomi 17 Ultra