現在、年金の受給は原則65歳からだが、受け取り開始時期は60〜75歳の間から選ぶことができる。「65歳まで再雇用で働くが、年金は60歳から繰上げ受給しよう。年金を全額、新NISAで運用すれば、おトクに老後資金を増やせる！」と思いついた58歳社員に対し、同い年の同期は「早く年金をもらうと減るんじゃなかった？」と心配するが……。「年金を早く受け取ってNISAで運用」という選択は果たして合理的といえるのか？在職老齢年金に関