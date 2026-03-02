リンクをコピーする

アトランタ・ホークス vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2026年3月2日（月）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 135 - 101 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのアトランタ・ホークス対ポートランド・トレイルブレイザーズがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。