カメラグランプリ2026実行委員会は、一般ユーザーを対象とする「あなたが選ぶベストカメラ賞&レンズ賞」の投票をWebサイトで2月26日（木）から受け付けている。期間は4月6日（月）23時59分まで。 今回で43回目を迎えるカメラグランプリ。1年間（4月～3月）に日本国内で新発売されたカメラの中から最も優れた1機種を選ぶ「大賞」のほか、「レンズ賞」や「カメラ記者クラブ賞」を選出している。 一般