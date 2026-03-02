オーランド・マジック vs デトロイト・ピストンズ日付：2026年3月2日（月）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 92 - 106 デトロイト・ピストンズ NBAのオーランド・マジック対デトロイト・ピストンズがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリードし26-23で終了する。第2クォータ&#