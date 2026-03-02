2日11時現在の日経平均株価は前週末比858.13円（-1.46％）安の5万7992.14円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は269、値下がりは1295、変わらずは26と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は228.63円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が56.15円、ＴＤＫ が41.87円、ファナック が35.93円、ファストリ が35.3円と続いている。 プラス寄与度トップはフジクラ で、日経平