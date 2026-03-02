偽りの警察官【漫画】本編を読む昔から漫画を描くことが好きな藤やすふみ(@y_asufumi100)さんは、X(旧Twitter)や投稿サイトにて「都市伝説に求める女」を投稿。主人公のかごめが数々の都市伝説に遭遇するという短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。今回はゾッとするような2つの都市伝説をお届けするとともに、著者に最近気になる都市伝説についても話を伺った。■怖いけど怖くない…