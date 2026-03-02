この記事をまとめると ■フォードCEOがデトロイトショーでセダン復活の可能性を示唆した ■2020年にフュージョンが消滅してからフォードはアメリカでセダンを販売していない ■SUVのみのラインアップによる平均新車販売価格の上昇がセダン復活の鍵となりそうだ SUVメーカーになったフォードがセダン販売を検討？ 本稿執筆の数日前あたりから「フォードがセダンを復活か」という話題を目にするようになった。報道によると、フォー