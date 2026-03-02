永井一正さん札幌冬季五輪などの公式マークをデザインし、国内外で数々の受賞を重ねたグラフィックデザイナー、永井一正（ながい・かずまさ）さんが2月23日、急性呼吸不全のため死去した。96歳。大阪市出身。葬儀は近親者のみで行った。喪主は長男一史（かずふみ）さん。後日お別れの会を開く。1951年、東京芸術大中退。大和紡績（当時）を経て60年、広告デザインの発展を目的に本格スタートした日本デザインセンターの活動に