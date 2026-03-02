東京株式市場ではアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃後、初めての取引きが始まり、日経平均株価が一時1500円以上下落しました。【映像】日経平均株価 下げ幅一時1500円超先週末まで3日連続で終値の最高値を更新していた日経平均は、イラン情勢の急変を受けてきょうは700円余り値下がりして取引きが始まりました。その後、下げ幅は一時1500円を超えました。また、中東からの石油輸送の要衝であるホルムズ海峡が事実