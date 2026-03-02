アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を受け、警察庁は全国の警察に対し、国内にある関係国の大使館などの警備を強化するよう指示を出しました。【映像】在日イラン大使館の様子警察庁は1日、全国の警察に対して、日本国内にあるアメリカ、イスラエル、イランの大使館など各国の関連施設について、情勢に応じて警備にあたる警察官を増強することなどを指示しました。パトロールを強化するほか、不審者に対して積極的に