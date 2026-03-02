宝塚音楽学校の卒業式で涙ぐむ第112期生＝2日午前、兵庫県宝塚市宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）の俳優を養成する宝塚音楽学校で2日、2024年春に入学した第112期生の卒業式が開かれた。音楽や舞踊、演技など厳しい稽古を乗り越えた40人が、タカラジェンヌとしてスタートを切る。卒業式で中西達也校長は「無限の可能性を信じ、挑戦を続け、成長していってほしい」とエールを送った。歌劇団では宙組の女性俳優が23年に急死し、上級