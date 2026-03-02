ドジャース現地記者のビル・プランケット記者が2日までに更新されたヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）のYouTubeチャンネル「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」にゲスト出演。今季のドジャースへ期待する言葉を並べた。スプリングキャンプ中に五十嵐氏がブランケット記者を直撃。五十嵐氏から「大谷選手の人気であったり状態はどうですか？」と切り出した。プランケット記