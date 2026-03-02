大統領専用ヘリ「マリーンワン」に搭乗する準備をするトランプ大統領＝1日、米メリーランド州のアンドルーズ空軍基地/Roberto Schmidt/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は1日、米国とイランの紛争について数週間続く可能性があるとの見通しを示した。トランプ氏は英紙デイリー・メールの電話取材に対し「これまで常に4週間程度のプロセスだった。だから、イランがどれだけ強力で大国であろうと、4週間、あるいはそれ以下で終わ