?教訓?を生かせるか。ソフトバンクは台湾遠征も挟んだ宮崎での春季キャンプを１日に打ち上げて帰福した。３日のヤクルトとのオープン戦（みずほペイペイ）から実戦が本格化し、チーム内のサバイバルはシ烈を極めていく。レギュラーをつかむ上で避けて通れない戦いを前に、鷹の有望株たちは過去の経験を糧に挑もうとしている。それは目の前の結果だけに振り回されないことだ。先発の一角として本格的なブレークが期待される松本