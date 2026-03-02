’26年も早くも３月。日本企業の多くは３月末に本決算をするため、この時期の株式投資としては、配当金や株主優待を狙うのも有効だ。ただ、１月から解散総選挙→自民党圧勝を受けての“高市トレード”の継続で、日経平均株価は一時５万7650円54銭まで上昇、６万円台を見据える展開に。日本株全体の水準が切り上がったことで、配当＆優待狙いもそれほど簡単ではなくなっている。そこで、総資産３億円超、’25年の年間配当金が751万