少しずつ暖かくなる春。抜け感のあるレーストップスに興味があるけれど、レースは甘く見えそうでハードルが高そう……と感じている人もいるのでは？ その点、落ち着いた印象が際立つ黒のレースなら大人コーデにもスッとなじむはず。【ZARA（ザラ）】にも、きれいめ派の大人こそ取り入れたい黒のレーストップスが豊富にラインナップ。甘さを抑えつつ洗練された雰囲気で着こなせそうな「黒 ×