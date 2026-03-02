経済を動かすアイドル誕生かつて「気持ち悪い」と酷評された存在が、いまやアイドルさながらの歓声を浴びている。2022年の発表当初、SNSは戸惑いと揶揄であふれた。それがどうだろう。万博が幕を開けると評価は一変。閉幕後もその人気は衰えない。２月21日に大阪府吹田市の万博記念公園で開かれた「ミャクミャク像設置セレモニー」は倍率100倍、限定商品やイベントは即完売――。主役は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の