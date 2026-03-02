イラクが繰り上がりで本大会に出場か中東情勢の悪化はサッカー界にも大きな影響を与えるかもしれない。米国とイランの間で軍事衝突が起こる中で、イランが6月に開幕する北中米共催ワールドカップ（W杯）への出場を断念する可能性が浮上。その際に、代替出場となるチームがどうなるかも注目される。先週末に米軍の空爆によりイランが最高指導者を失ったとされ、その報復攻撃がアラブ首長国連邦（UAE）、カタール、バーレーン、