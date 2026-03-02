「日本はアメリカに加担するな」「高市は糾弾声明を出せ！」──。イラン攻撃を受け、米国各地で行われている反戦デモが日本国内にも波及した。市民団体「戦争・治安・改憲NO！総行動」が1日夕方、駐日米国大使館付近で抗議デモ。集まった約60人が、冒頭のように声を上げた。市民とほぼ同数の警察官が周囲に目を光らせていた。メディアは一般教書演説を「今世紀で最も不人気」とバッサリ…トランプ劇場への疲れが表面化し始めた