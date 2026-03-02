宇宙人はクラゲのような姿をしているかもしれないという。 【写真】元米大統領就任後最初の質問は「宇宙人はどこ」だった 米カリフォルニア州マウンテンビューに拠点を置く地球外知的生命体探査研究所（SETI研究所）のビル・ダイヤモンド所長（69）は、宇宙人の存在の証拠を見つける固い決意と共にこう語る。「私は宇宙人が実在すると確信している。間違いなく、宇宙では生命はおそらく非常に一般的だ」「私たちが宇