テレビ東京系の4月期新ドラマのキャスティングについて、視聴者から熱い視線が注がれている。4月1日から放送が始まるのは「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」。タイトル通り、不倫した夫への復讐がテーマのドラマで、作中には3人の「サレ妻」が登場する。演じるのは女優の篠田麻里子（39）、水崎綾女（36）、矢吹奈子（24）