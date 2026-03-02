◆第６０回報知杯フィリーズレビュー（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）サンアントワール（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は７ハロン戦で２戦２勝。昨夏のデビュー戦で先着した４、５着馬は現オープン馬で、昨秋の平場（２歳１勝クラス）では上がり３２秒７の強烈な末脚で差し切り。ともに中身の濃い走りを見せた。ただ、もっと注目したいのが２戦目で４着だった新潟