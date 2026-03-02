巨人のファーム選手の今を伝える「ＦｒｏｍＧ」は育成の園田純規投手（２０）を紹介する。２年目の昨季は３軍で抜群の成績を残し、６月中旬にイースタン・リーグで公式戦初登板。５回１失点の好投で初勝利を挙げると、シーズン終了まで無傷の８連勝を飾り２軍のエース格へと成長した。１軍のローテーション入りを目指す右腕は、チーム内の先輩から貪欲に学び、本拠地・東京Ｄのマウンドへ駆け上がる。（取材・構成＝加藤翔平