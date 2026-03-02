W杯ジャンプ女子第26戦での高梨沙羅の飛躍＝ヒンツェンバッハ（共同）ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは1日、オーストリアのヒンツェンバッハで女子個人第26戦（ヒルサイズ＝HS90メートル）が行われ、日本勢は高梨沙羅（クラレ）が82メートル、84メートルの合計220.9点で8位となったのが最高だった。リザ・エダー（オーストリア）が247.1点で制し、今季、通算とも2勝目。丸山希（北野建設）は11位、勢藤優