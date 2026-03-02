大田原市の水族館では、現在上映中のアニメ映画とコラボレーションした特別展示が行われています。 大田原市の「なかがわ水遊園」で開催中の特別展示。その名も「転生したら蒼海の水族館にダイブしていた件」です。 これは、現在公開中の「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」とコラボレーションした展示で、国内６つの水族館で行われています。 なかがわ水遊園では、映画に登場するキャラクター