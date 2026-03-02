日本の近代看護の先駆者である大関和の功績をたたえようと、出身地である大田原市に記念碑が建てられ、１日に除幕式が行われました。 大関和は幕末期に現在の大田原市黒羽地区に生まれ、近代看護の先駆者として活躍した人物です。のちに「明治のナイチンゲール」と称され、ＮＨＫで３月３０日から放送される朝の連続テレビ小説「風、薫る」の主人公のモチーフになっています。 そんな和の功績をたたえようと、市の観