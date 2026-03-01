とちぎテレビ ２８日午後２時３０分ごろ、那須塩原市南郷屋で近くに住む８９歳の男性が運転する乗用車が、ブロック塀に衝突する事故がありました。 男性は意識不明の重体で、車に乗っていた８６歳の女性も背中の痛みを訴えているということです。 那須塩原警察署によりますと、男性は自宅の駐車場から車を発進させた後、すぐ近くのブロック塀に衝突したということです。警察で詳しい事故の状況を調べています。