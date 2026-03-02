茂木町では２８日、県内各地から選抜された小学生によるミニバスケットボール大会が開かれました。 「ＪＡ共済カップ栃木県ミニバスケットボールフェスティバル」は選手同士の交流などを目的に県バスケットボール協会が毎年、開いている大会です。 ２０２６年も小学６年生を中心に県内各地の優秀選手が出場しました。男女別で選抜チームが新たに作られ、２８日と１日の２日間にわたって熱戦が繰り広げら