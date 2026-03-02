栃木県障害者スポーツ協会の顕彰式が２８日、宇都宮市で行われ、２０２５年度に国内外で行われた、障がい者のスポーツ大会で優秀な成績をおさめた選手たちに賞が贈られました。 宇都宮市のとちぎ福祉プラザで行われた顕彰式では、１つの団体と９人の個人が表彰されました。 「優秀選手賞」は８人が受賞。日本で初開催となった耳に障がいがある人の国際大会、東京２０２５デフリンピックのサッカー女子日本代表