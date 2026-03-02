宇都宮市に本社を置くホームセンターが、新たな事業として焼肉チェーンのフランチャイズ店を、３月２日に市内にオープンさせます。オープンに先立ち２７日、店舗が報道陣に公開されました。 宇都宮市東宿郷に「プレミアムカルビ宇都宮駅東店」をオープンさせるのは、市内のホームセンター「カンセキ」です。 「プレミアムカルビ」は、兵庫県に本社を置く神戸物産が手がける焼肉