２０２５年度の文化庁長官表彰を受賞した、那珂川町のもうひとつの美術館の梶原紀子館長が２７日、栃木県庁を訪れ福田富一知事に受賞の報告をしました。 文化庁長官表彰の受賞の報告で福田富一知事のもとを訪れたのは、那珂川町のもうひとつの美術館の梶原紀子館長と、夫で美術館理事の良成さんら関係者４人です。 もうひとつの美術館は、那珂川町の旧小口小学校の校舎を活用して、障害のある人の美術作品などを展示する、全国で