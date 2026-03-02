パドレスがアレックス・バードゥーゴ外野手（29）とマイナー契約を結んだと1日（日本時間2日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」やパ軍地元紙「サンディエゴ・ユニオントリビューン」など米各メディアが報じた。バードゥーゴは2014年のMLBドラフト2巡目（全体62位）でドジャースから指名され、17年にメジャーデビュー。ベッツらとのトレードで20年にレッドソックスに移籍し、21年から3年間は外野のレギュラーの座を獲得した。