俳優の本田響矢が2日、都内で行われた『ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜』発表記念イベントに登壇した。【全身ショット】かっこよすぎ…ブラックスーツに77万超えの腕時計を付けて登場した本田響矢緊張の面持ちで登場した本田は、2月24日に「ロンジン・フレンド・オブ・ブランド」に就任。スウォッチグループ ジャパン ロンジン 事業本部長・内田貴子氏とのトークセッションでは、「普段から腕時計