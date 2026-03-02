歌手のSowelu（43）が2日までにインスタグラムを更新。94歳の祖母が亡くなったことを報告した。インスタグラムにたびたび登場してファンにも知られた祖母の思い出の写真を複数アップし「2月5日おばあちゃんが霊山へと旅立ちました。94歳でした」と報告。「生前おばあちゃんを愛してくれた全てのみなさん、本当にありがとうございました」と感謝し、「まだまだ亡くなった事が信じられなくていつ帰ってきても大丈夫なようにそのま