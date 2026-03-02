3月28日から実施名古屋市は2026年2月26日、なごや観光ルートバス「メーグル」の利便性向上を目的に、急行ルートの新設およびダイヤ改正を実施すると発表しました。実施日は3月28日の始発便からです。 【めっちゃはやい！】これが新設される「メーグル」急行ルートの運行ダイヤです（写真）新たに設けられる急行ルートは、名古屋駅バスターミナルから名古屋城の間で運行され、平日・土休日ともに同時刻で設定されます。運行本