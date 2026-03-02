ソフトバンクは２日、この日予定されていたオーストラリア代表戦（サンマリン）が雨天中止になったことを発表した。宮崎キャンプを１日に打ち上げ、Ｂ組の選手たちは現地に残留して出場予定だった。午前１１時から試合開始予定だったが、朝から雨が振り続けたため１０時３０分に中止が決定。３日には１１時から、台湾代表戦（ＳＯＫＫＥＮ）が予定されている。