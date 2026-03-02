◇ベルギー1部ゲンク 3―0 ヘント（2026年3月1日ベルギー・ゲンク）ゲンクのMF伊東純也がホームのヘント戦でアシストを記録して3―0の勝利に貢献した。中2日の過密日程でベンチスタートとなったが、2―0の後半28分から出場すると、追加タイムの速攻で敵陣の深い位置までドリブルでボールを持ち込んでゴール前の味方にパス。ダメ押し弾を演出した。チームは勝ち点1差で追っていたヘントを直接対決で下し、入れ替わりで