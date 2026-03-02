TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、4月13日に再契約後初となるアルバムでカムバックする。3月2日午前0時、TOMORROW X TOGETHERはグローバルスーパーファンプラットフォームWeverseを通じて、8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のリリースを発表した。【写真】テヒョン、お台場デート風SHOT「メロすぎ」同作は、昨年8月に所属事務所BIGHIT MUSICとメンバー全員が再契約を締結して以来、初めて披露する
