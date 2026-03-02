中国貿易促進委員会は2016年から10年連続で中国のビジネス環境調査を実施し、年次報告書を発表しています。28日の記者会見で発表された「2025年度中国ビジネス環境研究報告書」（以下、「報告書」）によると、調査に回答した企業による中国のビジネス環境への評価は4.39点（5点満点）で、2年連続で評価が上昇しました。回答企業の約9割が中国のビジネス環境に対して「満足している」と評価しています。12の主要評価項目のうち、税