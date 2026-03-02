ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平さんは3月1日、自身のInstagramを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けてみんなで食事をした際の集合ショットを公開しました。【写真】大谷翔平らイケメン選手が勢ぞろい！「根尾くんと仲地くんもいる」「明日からまたみんなで頑張りましょう」とつづり、写真を1枚載せている大谷選手。大部屋の中で野球日本代表のメンバーが勢ぞろいしています。大谷選手は真ん中に位置