TOHOシネマズは、3月3日（火）から、映画『ウィキッド 永遠の約束』の公開にあわせた公式ライセンスグッズ「『ウィキッド』コレクターズボックス」を、日比谷、新宿、六本木ヒルズ、梅田で最速先行販売する。【写真】「グリンダの鏡」や「シズ大学ブローチ」など！ボックスの中身を紹介■TOHOシネマズで最速先行販売今回DOCTOR COLLECTORより発売される「『ウィキッド』コレクターズボックス」は、映画の公開を記念し、ファ