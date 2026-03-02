◇ノルディックスキーW杯ジャンプ女子個人第26戦（2026年3月1日オーストリア・ヒンツェンバッハ（ヒルサイズ＝HS90メートル））ノルディックスキー・ジャンプのW杯は3月1日、オーストリアのヒンツェンバッハで女子個人第26戦（ヒルサイズ＝HS90メートル）が行われ、合計220・9点で8位に入った高梨沙羅（29＝クラレ）が日本勢最高だった。1回目は82メートル、2回目は84メートルを飛んだ。大会はリザ・エダー（24＝オース